Schick ha segnato con un tiro da golf: il gol da più lontano di Europei e Mondiali

Patrik Schick. Ieri è stata la sua giornata. Il suo gol alla Scozia – il gol del 2-0 della Repubblica Ceca – è stato celebrato da tutti i media continentali. La Süddeuetsche sintetizza così:

Poco dopo la linea di metà campo ha calciato la palla tenendo conto del vento. Dalla traiettoria sembrava che la palla volasse fuori dall’Hampden Park di Glasgow, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo. Poi, però, in aria ha preso una curva e una traiettoria quasi impossibile in aria che renderà il tiro eterno.

L’Independent ha scritto che Schick «non ha solo “colpito”, ma ha pianificato il tiro proprio come un colpo da golf».

Aggiunge il quotidiano tedesco:

Non c’era mai stato un gol così da lontano in un Europeo o in un Mondiale. Il record era di 43 metri ed era stato stabilito dallo spagnolo David Villa nella partita contro il Cile ai Mondiali del 2010. Gheorghe Hagi aveva segnato da 37,5 metri per la Romania ai Mondiali del 1994. Sulley Muntari solo un metro in meno nel 2010 per il Ghana nei quarti di finale contro l’Uruguay.