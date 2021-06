«Napoli non è una città sporca, viene sporcata dai cittadini, gettano rifiuti ovunque»

Repubblica Napoli intervista la presidente Asia, Maria De Marco. Risponde alle accuse del sindaco de Magistris, che ha dichiarato che “la città è sporca”.

«La città non è sporca, ma viene sporcata. Napoli non è una città ribelle, ma indifferente e lo diremo al sindaco documentandolo. Purtroppo ci sono molti cittadini che non conferiscono negli orari e nelle modalità previsti. Gettano dalla carta al televisore ovunque. Abbiamo trovato un frigo alla fermata della metro, vasche da bagno, cento sacchi neri pieni di indumenti, impasti per la pizza gettati dai ristoranti in strada. Giusto per fare qualche esempio».