«In Italia hanno etichettato Berrettini come un battitore e basta, ma è pronto per vincere uno Slam»

Ieri Matteo Berrettini ha vinto il Queen’s, prestigioso torneo sull’erba londinese. Non ci era riuscito mai nessun italiano. Su Repubblica le parole del suo coach, Vincenzo Santopadre.

«Matteo è pronto per vincere un torneo del Grande Slam. Confermo: non sarebbe onesto nemmeno verso noi stessi se non lo dicessimo, se non avessimo questo obiettivo. In passato ho sempre risposto, a questa domanda, che non era ancora il momento. Oggi, dopo tutto il cammino del nostro viaggio, ribadisco che Matteo può prendersene uno, non so quale».