Berrettini vince al Queen’s, nessun italiano c’era mai riuscito

Il tennista mediaticamente meno osannato della nouvelle vague azzurra. Trionfa sull’erba londinese da sempre un ottimo viatico per Wimbledon

Matteo Berrettini vince il Queen’s prestigioso torneo sull’erba londinese. Torne o che ha un albo d’oro ragguardevole, considerato l’anticamera di Wimbledon. Mai nessun italiano era riuscito nell’impresa (Tieleman perse in finale nel 98). Ha vinto all’esordio come riuscì a Becker nel 1985. Berrettini però ha trionfato da testa di serie numero uno del torneo. Oggi il Queen’s non è più così prestigioso, non è un Master mille, ma è una vittoria che vale tantissimo. Ha battuto in finale l’inglese Norrie in tre set: 6-4 6-7 6-3. Diciotto gli ace. Ha giocato come al solito un tennis solido basato sul servizio e sul dritto. È la prima vittoria in un 500 ed è il quinto titolo in carriera.

Berrettini oggi è il miglior tennista italiano, numero 9 del mondo, ma non è mediaticamente osannato come Sinner e Musetti. Non se la tira, è simpatico, e al momento è certamente il più solido della compagnia.

«Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello» sono le prime parole di Berrettini dopo la vittoria. «Pensare al mio nome accostato a quello di Becker è incredibile. Ho realizzato un sogno di bambino, è un torneo che guardavo in tv».