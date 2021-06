Il Daily Mail: “Conte vince e abbandona la nave. Il Tottenham ha bisogno di uno così”

Il ritratto del “miglior allenatore italiano”: “È l’opposto del sensibile Pochettino, ama solo il successo e non il club che allena, chi cerca lealtà da lui si prepari…”

Il Daily Mail presenta Antonio Conte ai tifosi del Tottenham. Così: “un uomo senza sentimenti, uno che ha una comprovata esperienza nell’abbandonare la nave alle prime difficoltà, ma è anche il miglior allenatore italiano, in questo momento”.

Il ritratto dell’ex tecnico dell’Inter è, sempre parole del quotidiano inglese, quello dell’opposto di Mauricio Pochettino. Ma il Tottenham s’è un po’ scocciato di traccheggiare, vuole vincere e quindi “è pronto a portare in campo un uomo guidato da un solo obiettivo, vincere appunto”.

Conte è dipinto come uno “imprevedibile” “spesso oltre il limite”: “Chi spera nella sua lealtà eterna dovrebbe prepararsi allo shock, perché Conte ama solo il successo e non il club che allena. Divide e raramente unisce, ma la sua natura carismatica e la sua professionalità piaceranno un sacco ai tifosi degli Spurs”.

La nomea lo precede: “Dopo aver vinto trofei e festeggiato all’impazzata, Conte si ritrova spesso trascinato in discussioni, e queste si sono sempre concluse con un burrascoso addio. Siena, Bari, Juventus, Italia, Chelsea e più recentemente all’Inter, le tensioni sono arrivate al culmine. Da quel momento non si torna indietro”.

“Con l’ambiente e gli investimenti giusti, tuttavia, Conte ha dimostrato più e più volte di poter e riportare i giorni di gloria nei suoi club”.

“Il Tottenham ha indubbiamente goduto di alcuni dei suoi anni migliori con Pochettino, uno noto per essere una persona profondamente sensibile, innamorato degli Spurs e di Londra”.

La lettura è contro il sentimentalismo: “Conte ha fame di successo e trasforma ogni squadra che dirige in una macchina vincente, ma dopo aver conquistato la gloria, Conte sarà pronto a partire. Il Tottenham è avvertito. Vuole vincere, ma non è disposto ad abbassare il suo stipendio e non ha paura di criticare la società per cui lavora. Gli Spurs non avranno altra scelta che dargli soldi. Conte potrebbe benissimo essere l’uomo più testardo che abbia mai allenato in Europa”.