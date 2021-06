De Luca: “A Napoli poche adesioni alla vaccinazione, così nuovo lockdown a settembre”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha commentato così su Facebook l’andamento della campagna vaccinale.

Se prosegue così la vaccinazione a Napoli andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi, appena dopo settembre. Nel territorio dell’Asl Napoli 1 tra i tanti cittadini convocati per la seconda dose o anche la prima si sono presentati un numero limitatissimo. Oggi (ieri, ndr) su 839 mila vaccinabili ci sono 317 mila mancate adesioni e non è un dato sostenibile. Bisogna vaccinarsi in massa ed essere responsabili, perché il pericolo non è alle nostre spalle ma davanti alla nostra vita e a quella dei nostri figli.