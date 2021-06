CorSport: Ospina in partenza, possibile lo scambio con Sirigu

Il portiere colombiano sarà ceduto in questa sessione di mercato e può diventare una moneta di scambio. Il titolare sarà Meret per la prossima stagione

Le gerarchie in vista della prossima stagione sembrano essere già definite, con Meret titolare e Ospina che invece a questo punto potrebbe essere ceduto. In questo senso, secondo il Corriere dello Sport, al Napoli piace Sirigu nel ruolo di secondo portiere e per questo potrebbe essere proposto uno scambio al Torino.

In precedenza era stato ipotizzato uno scambio col Sassuolo con Consigli.