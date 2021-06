Gazzetta: Fabian e Koulibaly potrebbero restare, il Napoli pretende troppi soldi

De Laurentiis pretende 60 milioni per Koulibaly e 65 per Fabian Ruiz, cifre che hanno chiuso sul nascere ogni possibilità di trattativa

Fabian e Koulibaly restano a Napoli? Probabile. La bottega del Napoli costa cara, ma con la crisi che c’è, è quasi impossibile trovare un club disposto a sborsare cifre monstre per i due calciatori. Lo scrive la Gazzetta dello sport.

Aurelio De Laurentiis. Lo scorso anno ha rifiutato 70 milioni di euro dal Manchester City, a fine agosto: gliene aveva chiesti 80, prendere o lasciare. E, alla fine, il difensore senegalese raggiunse il ritiro di Castel di Sangro. Adesso, ne pretende 60 per Koulibaly e 65 per Fabian Ruiz, cifre che hanno chiuso sul nascere ogni possibilità di trattativa, perché nessuno dei club interessati ai due, ha intenzione di spendere tanti soldi. Sa bene, il presidente del Napoli, che la pandemia s’è abbattuta sull’intero sistema finanziario, calcio compreso, e che certi investimenti non sono da considerare sulla prossima sessione di mercato.