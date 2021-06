Alemao ricoverato per Covid in Brasile, c’è preoccupazione

La notizia è del Jornal do Brasil. Alemao è ricoverato in un ospedale di Belo Horizonte. Ricoverata anche la moglie incinta di otto mesi

Alemao ricoverato per Covid. La brutta notizia arriva dal Brasile Paese che – come gran parte del Sudamerica – è molto colpito dal Covid 19. Il centrocampista del Napoli che vinse Coppa Uefa e secondo scudetto è ricoverato in un ospedale di Belo Horizonte a causa del Covid-19. La notizia è riportata dal Jornal do Brasil. Le condizioni del brasiliano, che oggi ha 59 anni, destano preoccupazione. È ricoverata anche la moglie di Alenao che è incinta di otto mesi. Anche lei è positiva al Covid.

Lo scorso anno, Alemao perse la madre senza sapere se la causa del decesso fosse stata il Covid. Rilasciò un’intervista al Corriere dello Sport in cui fece comprendere la sua contrarietà al governo Bolsonaro.