Sky: Allegri alla Juventus

La notizia la dà Gianluca Di Marzio su Twitter: Allegri è della Juventus.

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, l’accordo tra il club bianconero e il tecnico di Livorno è stato raggiunto. Nelle prossime ore arriverà l’esonero ufficiale di Pirlo.

Massimiliano Allegri is set to join Juventus! The agreement is now ‘imminent’ and Andrea Pirlo will be sacked in the next hours. ⚪️⚫️ @SkySport

Allegri has just decided to accept becaude Real Madrid were still taking time after Zinedine Zidane decided to leave the club. ⏳

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021