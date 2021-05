Sconcerti: Zhang sta asciugando l’Inter per venderla meglio, sta lottando per la sua plusvalenza

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive dell’Inter e della fine del rapporto del club nerazzurro con Antonio Conte. Addio ufficializzato ieri.

“ La realtà è che l’Inter è stata ipotecata a garanzia di un prestito di 275 milioni . Zhang non mette più soldi, non è in grado di farlo”.

L’Inter naviga senza proprietà, non può che autogestirsi.

“L’Inter naviga adesso senza proprietà, non può che autogestirsi, quindi fare vittime, perché autogestirsi significa camminare accanto a un debito di 926 milioni totali. Chi rischia di più non è l’Inter, sono gli Zhang. Se non rimborsano il prestito perdono l’Inter a un terzo del valore. La mia convinzione è che Zhang non stia asciugando l’Inter per salvarla, ma per venderla meglio. Sta lottando per la sua plusvalenza“.