Lotito spera che cada la regola Figc sul vincolo di parentela, altrimenti dovrà cedere la Salernitana

Sul Corriere Roma. Il club campano potrebbe sbarcare in Serie A, ma se non cambierà la norma, al patron biancoceleste non potrà subentrare il cognato Mezzaroma

La Salernitana di Lotito è al secondo posto nella classifica della Serie B e si avvicina alla promozione nel massimo campionato. Cosa che preoccupa il presidente biancoceleste, perché non potrebbe essere patron di due squadre contemporaneamente, in virtù del vincolo posto dalla Figc sulle multiproprietà. Il Corriere della Sera Roma scrive della questione.

“L’eventuale arrivo in A della Salernitana dischiuderebbe le porte a un’altra questione spinosa per Lotito: come conciliare la presenza di due sue squadre nel medesimo campionato? Il presidente spera che cambi la norma sul vincolo di parentela, in modo da poter lasciare la seconda società nelle mani del cognato Marco Mezzaroma, adesso suo socio; altrimenti sarà necessaria la cessione del club. Tra una settimana, a Serie B conclusa, il tema potrebbe diventare di attualità”.