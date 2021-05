Libero: una condanna per far fuori Lotito, che però ha evitato alla Lazio la responsabilità

Era quello il più grande intento del presidente biancoceleste. Ci sarebbero stati rischi più grandi, come sconfitte a tavolino, penalizzazioni in classifica e danno economico e d’immagine

Claudio Savelli commenta, su Libero, la squalifica di Lotito per 12 mesi inflitta al presidente della Lazio dalla Corte d’Appello Figc.

“La condanna sembra più utile a far fuori Lotito che a educare i club e gli altri presidenti. Non è infatti esemplare, è semmai una via di mezzo”.