Il Guardian: “Il Manchester United, una squadra da grandi momenti che fallisce tutti i grandi momenti”

Un rigore, il ventiduesimo rigore, sbagliato dal portiere, cambia tutto. Compresi i giudizi della stampa inglese, che non perdona al Manchester United di aver fallito la chance di vincere l’Europa League, ma soprattutto di essersi cacciato in quella ruota della fortuna senza la pretesa di imporre una direzione diversa al proprio destino.

Tra i tanti commenti quello di Jonathan Liew sul Guardian, che è definitivo:

“Contro la settima migliore squadra della Liga, la seconda migliore squadra della Premier League ha semplicemente fallito nella speranza che il destino li ricompensasse per essere il Manchester United. Invece, restano intrappolati in una sorta di realtà sospesa, una squadra da grandi momenti che stranamente non sembra mai vincere nei grandi momenti, una società in eterno passaggio, convinta che questo sia il gruppo giusto, questi siano i giocatori giusti, questo sia l’allenatore giusto ma l’anno giusto sarà sempre il prossimo”.

“Per lo United questa non era una prova di coraggio o di carattere, o di quelle miriadi di qualità indefinibili di cui gli esperti televisivi amano parlare. Era una prova di ingegno: una misura della loro capacità di creare, innovare e trovare soluzioni in campo, in particolare senza un’ovvia opzione in panchina. Solskjær ha aspettato fino al centesimo minuto per fare il suo primo cambio. Era una prova di iniziativa, soprattutto per una squadra che spesso ha preferito giocare per reazione nelle partite importanti. Invece, inerti e timorosi, hanno lasciato il loro destino nelle mani del cieco caso”.