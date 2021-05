Di Marzio: «Dico Spalletti al Napoli»

A Sky: «so che i contatti ci sono da tempo, lui accetterebbe anche l’Europa League. Per me è lui il favorito»

Spalletti al Napoli. Lo dice Gianluca Di Marzio: «L’allenatore del Napoli? Qui a Sky abbiamo tutti idee diverse. Non credo a Galtier. Dico Spalletti perché so che i contatti ci sono da tempo, lui accetterebbe anche l’Europa League. Per me è lui il favorito. Modugno e Ugolini dicono Allegri».

Luciano Spalletti, lo ricordiamo, ha giocato col 4-2-3-1 circa quindici anni fa in Italia. In questi mesi, ha avuto un continuo rapporto telefonico con De Laurentiis. I due si sono anche incontrati.