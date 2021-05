De Laurentiis, Lotito e Barone contro Gravina e Dal Pino, ma il resto della Serie A li zittisce

Durante la riunione di ieri dei 20 club di Serie A è tornata alla ribalta la richiesta di dimissioni del presidente della Figc Gravina e la rimozione del presidente della Serie A Dal Pino. A chiedere a gran voce la loro esautorazione sono stati De Laurentiis, Lotito e Barone. Ma sono stati fermati dalle altre società di A. La vicenda è sui quotidiani di oggi.

Il Corriere della Sera scrive che i club hanno isolato le tre ribelli, Napoli, Lazio e Fiorentina.

Il Corriere dello Sport:

Su Gravina si sono concentrate le resistenze del gruppo delle ‘7 sorelle’, che in realtà ora sono scese a 3. Secondo De Laurentiis, Lotito e Barone, infatti, il presidente federale continuerebbe a non tenere in adeguata considerazione la Serie A, e Dal Pino sarebbe troppo appiattito sulle sue posizioni. Ma non appena i 3 hanno provato a rimettere in discussione il numero uno di via Rosellini sono stati zittiti da Preziosi”.