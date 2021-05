Cormez: Adl ha scelto Spalletti anche per la sua capacità di gestire spogliatoi complessi

Il Napoli è vicino a Luciano Spalletti. I legali stanno valutando il contratto, poi dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il Corriere del Mezzogiorno parla dei motivi per cui il presidente De Laurentiis ha scelto il tecnico toscano. Innanzitutto la necessità di qualificarsi in Champions la prossima stagione, dato il fallimento dell’obiettivo quest’anno e i successi che vanta il tecnico nel suo palmares. Ma anche il carattere di Spalletti, che potrà portare giovamento allo spogliatoio.

“Nella valutazione che sembra portare a Spalletti, ci sono anche altre caratteristiche ad incidere sull’orientamento di De Laurentiis. Lo spogliatoio del Napoli è complesso, in due anni ha attraversato l’ammutinamento e poi ora bisognerà fare i conti con la grande delusione della sfida contro il Verona. Spalletti nella sua carriera ha gestito situazioni complicate come le vicende Totti e Icardi con cui si è scontrato alla Roma e all’Inter. Ritrovare giocatori come Manolas e Politano, già avuti in passato, può aiutarlo nella sua missione”.