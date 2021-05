Aveva ragione El Chiringuito: nessun contatto tra il Real Madrid e Allegri (vicinissimo al Napoli)

L’allenatore ex Juve sarebbe molto felice di allenare il Napoli, di vivere qui. A Madrid ci sono ancora le opzioni Zidane e Raul

El Chiringuito, trasmissione molto vicina alla Casa Blanca, lo ha detto ieri: non c’è mai stato alcun contatto tra Florentino Perez e Massimiliano Allegri. Quindi nessun contatto diretto tra Allegri e il Real Madrid. El Chringuito, lo ricordiamo, è la voce ufficiale del presidente del Real Madrid. È andato a El Chiringuito a spiegare le ragioni della costituzione della Superlega. Quindi parliamo di una fonte molto autorevole. E in effetti anche a noi risulta così. Al Real vorrebbero tenere Zidane, c’è anche chi spinge per Raul. E c’è chi tifa per l’arrivo di Allegri. Ma non c’è mai stato nulla tra Allegri e il Real. Quindi al momento l’offerta che sta allettando Allegri è quella del Napoli, quella di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore livornese è convinto della bontà del progetto, è molto contento di buttarsi in questa nuova avventura, sa di poter contare su una squadra molto forte.