El Chiringuito: «Florentino Perez non ha mai parlato con Allegri» (VIDEO)

Pedrerol, che intervistò il presidente del Real nei giorni caldi della Superlega, nega contatti tra la Casa Blanca e l’allenatore ex Juve

In Italia come in Spagna si parla molto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Real Madrid in caso di separazione con Zidane. Oggi è intervenuto Josep Pedrerol molto influente a Madrid, e soprattutto vicinissimo al Real Madrid. È il creatore di El Chiringuito, trasmissione sportiva un po’ trash che va in onda su Mega, dove peraltro Florentino Perez si presentò a parlare per la prima volta di Superlega dopo l’annuncio della stessa. Quindi è una fonte molto vicina alla Casa Blanca.

Pedrerol fa sapere che il presidente del Real Madrid non avrebbe mai contattato l’allenatore italiano. «Non ha mai parlado con Allegri», dice. Una tesi che darebbe più corpo alla possibilità di vedere Raul (che ha guidato il Castilla) sulla panchina delle Merengues a partire dalla prossima stagione e che automaticamente manterrebbe Allegri sul mercato.

