Mundo Deportivo: la Uefa ha offerto molti soldi alle inglesi per lasciare la Super League

Questa offerta non sarebbe invece arrivata ai club spagnoli, che dal più alto organo europeo sono visti come il principale nemico , guidati dall’ideologo Florentino Pérez.

L’abbandono in massa dei club inglesi dalla SuperLega ha di fatto posto seri dubbi sul futuro della competizione nata appena due giorni fa e segnato una vittoria importante per la Uefa. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti gli addii di Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City e United può essere spiegato dalla pressione che questi club hanno ricevuto dall’Inghilterra, dal governo, dai tifosi e ache dai propri stessi calciatori

Ma questo, secondo il quotidiano spagnolo, non è l’unico motivo.

Mundo Deportivo ha appreso che la UEFA ha svolto un ruolo fondamentale in quella decisione. Non a causa delle minacce, ma perché ha offerto una notevole somma di denaro ai ‘big six’ per lasciare la Super League