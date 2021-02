Sei contagiati e Torino in isolamento, l’Asl potrebbe far saltare la partita col Sassuolo

Ai primi tre si sarebbero aggiunti altri tre positivi, e ora le autorità sanitarie tengono monitorata la situazione. A rischio l’anticipo di venerdì

Torino-Sassuolo, anticipo del prossimo venerdì potrebbe non giocarsi. L’Asl di Torino potrebbe decidere di intervenire per ragioni sanitarie, visto il focolaio in atto nella squadra granata.

Sarebbero sei infatti, finora, i positivi del Torino, che ha emesso un comunicato e annullato l’allenamento di oggi. Ai tre già resi noti nei giorni scorsi dallo stesso club – scrive Repubblica – se ne sarebbero aggiunti altri tre nelle ultime ore dopo i tamponi di controllo effettuati ieri sera. Altri tamponi potrebbero essere effettuati oggi e i numero di giocatori positivi potrebbe ancora aumentare. Tutta la squadra è stata messa in isolamento domiciliare.

Ci sarebbero anche altri contagiati tra lo staff tecnico.