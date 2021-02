Focolaio di coronavirus nel Torino: allenamento sospeso

Il Torino, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che l’allenamento odierno è stato sospeso in seguito al riscontro di nuove positività, su indicazione dell’Asl.

In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli.