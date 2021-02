Neymar: “Mi intristisce sentire chi dice di me ‘è un tuffatore’, ‘uno che piange sempre'”

Triste sfogo social per Neymar. Il calciatore del Psg che dovrà stare fermo un mese e salterà certamente l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, ha commentato sul suo account Instagram il suo dispiacere

“La tristezza è grande, il dolore è immenso e il pianto è costante. Ancora una volta per qualche tempo smetterò di fare ciò che più amo nella vita: giocare al calcio. A volte mi sento arrabbiato con me stesso per il mio stile di gioco, perché io dribblo e finisco sempre per prendere le botte. Non so se il problema sono io, o ciò che faccio in campo. E questo veramente mi rende triste. E mi intristisce anche ascoltare giocatori, allenatori, commentatori, o chi cavolo volete voi, dire ‘si merita le botte’, ‘è un tuffatore’, ‘uno che piange sempre’, ‘un ragazzino viziato’ etc…Sinceramente, questo mi intristisce, e non so fino a quando sopporterò. Io voglio solo essere felice giocando a calcio. NIENTE DI PIU’