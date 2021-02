Libero: Gattuso riconquista il Napoli e fa piagnucolare l’amico Pirlo

Il commento di Lorenzini sul rigore per la smanacciata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani: “Come fa Pirlo a dire «non c’era, lo avessero dato a noi…»?”

Su Libero, Tommaso Lorenzini commenta la vittoria del Napoli sulla Juve, in campionato, ieri al Maradona. “Una partita di cuore“, scrive, perché il Napoli aveva sette titolari assenti ma è riuscito a vendicarsi ugualmente del ko in Supercoppa.

Un Napoli “pratico”, che si rilancia in zona Champions e salva la panchina di Gattuso, che, come recita il titolo dell’articolo, “fa piagnucolare l’amico Pirlo”.

La partita di ieri apre a molte domande sulla squadra bianconera, che ha 12 punti in meno rispetto a Sarri e arranca in campionato.

“Dopo una mezz’ora di noia ci vuole l’arrogante smanacciata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani a rompere l’equilibrio. Il Var richiama Doveri: ammonizione e rigore (come fa Pirlo a dire «non c’era, lo avessero dato a noi…»?), segna Insigne, invece della ciabattata rasoterra (fuori) di Supercoppa trova l’incrocio e il 100° gol col Napoli. Ironia, dal ritorno di Chiellini la Signora non aveva subito reti per tre partite di fila”.