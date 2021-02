La Serie A ha paura che Sanremo (con Ibra) tolga audience, e pensa di cambiare orari

In bilico il turno infrasettimanale del 3 marzo, con il Milan del “superospite” impegnato alle 21 con l’Udinese. Potrebbe essere tutto anticipato alle 19

Sarà pure che Sanremo è Sanremo, ma se Sanremo è anche Ibrahimovic allora per gli altri sono guai. Tra i competitor per quella fetta di audience che ogni anno viene cannibalizzata dal Festival c’è – evidentemente si considera tale – anche la Serie A. Che ora sta seriamente pensando cedere il passo, di anticipare di un paio d’ore un intera giornata, per scansare l’ombra di Sanremo.

E’ un’ipotesi anticipata dalla Gazzetta dello Sport. E qualche sospetto è venuto quando sia Ibra che Amadeus hanno confermato che l’attaccante del Milan ci sarà e farà tutte le cinque serate previste dall’ingaggio. E il 3 marzo come si fa? E’ un mercoledì, c’è un intero turno infrasettimanale alle 21, compreso Milan-Udinese.

Già alla notizia dell’accordo con Ibra era circolata l’indiscrezione secondo la quale il calcio d’inizio degli incontri sarebbe stato spostato alle 19.00. Per ora resta tutto in bilico.

E’ chiaro che la Serie A non vuole rischiare di far incrociare i due grandi amori dell’Italia nazional-popolare: il Festival e il calcio.