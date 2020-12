CorSport: la Serie A riflette sul turno infrasettimanale in contemporanea con Sanremo (e Ibra)

Sky e Dazn fanno muro sullo spostamento degli orari, ma la Lega si è riservata di definirli, consapevole di doversi scontrare con la forte concorrenza televisiva del Festival

L’annuncio della presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, come ospite fisso, ha scatenato il caos, scrive il Corriere dello Sport. Ci si chiede come farà lo svedese ad essere sul palco del Festival senza perdere alcuna partita del Milan, come garantito dal club e dal direttore artistico Amadeus. Le ipotesi si sprecano: collegamento video a distanza, aereo privato per volare allo stadio. Ma di fatto ancora non si sa nulla. I riflettori sono puntati sul turno infrasettimanale del 3 marzo. Il quotidiano sportivo scrive:

“Le tv che trasmettono il calcio – Sky e Dazn – fanno muro e non pensano di spostare gli orari per Sanremo. In realtà la Lega di Serie A il 18 dicembre scorso quando ha comunicato gli anticipi e posticipi fino alla 29ª giornata (il 3 aprile), si è riservata di definire gli orari relativi al turno del 3 marzo sapendo che si sarebbe di fatto scontrata con Sanremo a prescindere da Ibrahimovic. Detto questo, una riflessione verrà fatta in futuro per capire come muoversi visto che una fascia trasversale di pubblico che segue il calcio potrebbe avere anche a cuore il Festival da sempre catalizzatore di ascolti record per la Rai. Quindi verranno decisi gli orari – forse scaglionati – delle 7 partite di quella giornata, visto che due sono state già previste il 2 marzo e una il 4, delle rimanenti una è appunto Milan-Udinese che coinvolgerebbe Ibra e Sanremo nello stesso istante. Sempre la Lega per i turni intermedi ha già fissato gli slot orari: il mercoledì ce n’è uno alle 18.30, le altre gare alle 20.45. Tutti intoccabili per Sky e Dazn. A chi l’ultimo acuto?”.