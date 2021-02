Dzeko-Roma, prove di disgelo: l’attaccante torna a lavorare con la squadra

Sky Sport racconta un primo avvicinamento tra il giocatore e Paulo Fonseca, anche se il tecnico non vuole che torni ad essere il capitano della squadra

Edin Dzeko torna a lavorare con la squadra: è questa la notizia del giorno e arriva da Trigoria, dove Tiago Pinto sta cercando di ricucire il rapporto tra l’attaccante e Paulo Fonseca. Lo riporta Sky Sport, che racconta di un ruolo importante ricoperto anche dal nuovo agente del giocatore, Alessandro Lucci, che sta spingendo per una pace.

Di certo c’è ancora del lavoro da fare in questo senso, tra i temi più delicati c’è quello della fascia di capitano, per cui però Paulo Fonseca sembra irremovibile. C’è stato dunque un primo passo in avanti delle parti, dopo che è fallito il tentativo di cedere Dzeko all’Inter in uno scambio con Sanchez.