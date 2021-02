Asl Torino: “Possibile che la partita col Sassuolo non si giochi”

Carlo Picco, direttore dell’Asl Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sull’eventualità che la gara col Sassuolo non si giochi a causa del focolaio di coronavirus che si sta diffondendo tra i granata.

Ci comportiamo a seconda delle fasi epidemiche che affrontiamo. C’è il tema della variante inglese che sta circolando molto e che ci ha portato anche a delle mini zone rosse anche in Piemonte e pertanto la tensione è altissima. Di fronte ad un cluster con suggestioni importanti di variante inglese come nel Torino, con diffusione sia tra i calciatori sia tra le persone a loro vicine ci ha fatto riflettere su questa tematica.

Torino–Sassuolo? Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione. Non c’è una parola definitiva su questo tema: ad oggi siamo in allerta per la partita con il Sassuolo e c’è la possibilità che non si giochi. Se non ci fosse stata la variante inglese allora non avremmo preso questa posizione. Il Torino rischia di fermarsi una partita: entro domani sarà presa una decisione.