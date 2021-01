Tuttosport: Lobotka via da Napoli solo con acquisizione immediata o prestito con obbligo di riscatto  

Il direttore sportivo Giuntoli ha escluso che il centrocampista sia sul mercato, ma il quotidiano riferisce le sue parole solo al prestito secco

Intervistato prima di Napoli-Empoli, ieri sera, il direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, ha dichiarato che Lobotka non è sul mercato. Oggi Tuttosport torna sull’argomento scrivendo che le sue parole vanno interpretate nelle pieghe delle trattative. Ovvero: il centrocampista non è in uscita in prestito secco, ma potrebbe andar via con un obbligo di riscatto o con una acquisizione immediata. Queste le parole del quotidiano sportivo:

“Lobotka non è in uscita in prestito secco ma può essere ceduto a fronte di una immediata acquisizione o con la formula del prestito con obbligo di riscatto (attorno ai 15 milioni di euro”.