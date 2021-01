Giuntoli: “Lobotka non è in uscita. Milik? L’entourage sta parlando con alcuni club”

A Rai Sport: “Altalenanti in campionato? E’ un’annata particolare, si gioca molto spesso. Abbiamo pagato qualche assenza di troppo”.

Ai microfoni di Rai Sport, nel prepartita di Napoli-Empoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Lobotka e Milik sono in uscita. Seguite Zaccagni. Farete qualcosa sul mercato?

“Lobotka non è in uscita. Per quanto riguarda Milik, il suo entourage sta parlando con dei club, aspettiamo di trovare soluzioni”.