Rmc Sport: il Marsiglia su Milik

Il club francese vorrebbe convincere il polacco a rinnovare con il Napoli fino a giugno 2022 e intanto dargli la possibilità di mettersi in mostra in modo da essere venduto nel mercato estivo

Secondo quanto scrive Rmc Sport, il Marsiglia punta a Milik per rinforzare l’attacco. Il Napoli non lo vuole lasciarlo andare via a parametro zero, dunque il club francese, con il direttore sportivo Pablo Longoria, intende convincere il polacco a prolungare con gli azzurri fino al 2022.

“L’idea è di aiutare il Napoli a prolungare Milik di una stagione (fino a giugno 2022) e fino ad allora di metterlo in mostra a Marsiglia in modo che il giocatore venga venduto alla prossima finestra di trasferimento estiva“.