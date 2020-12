Corsport: tra il Napoli e Milik finisce in tribunale, è l’unico citato per l’ammutinamento

Il club lo cita per danno d’immagine di un milione. Il polacco minaccia la messa in mora del club: è il solo a non aver ricevuto lo stipendio di ottobre

L’edizione del Corriere dello sport riporta la notizia della reciproca causa tra il Napoli e Milik. La società e l’attaccante polacco sono finiti in tribunale. Il Napoli ha citato Milik per l’ammutinamento dello scorso novembre, dopo Napoli-Salisburgo. Lo ha citato per un danno d’immagine di un milione di euro. “A quanto pare – scrive il Corsport – Milik sarebbe l’unico calciatore del Napoli” a essere stato portato in tribunale per quella vicenda, il che suona quantomeno paradossale (aggiungiamo noi del Napolista). Nella causa per danno d’immagine rientra anche una pubblicità non autorizzata del ristorante di Katowice di proprietà di Milik. Ad assistere il Napoli è l’avvocatessa Guendalina Ponti figlia del produttore Carlo Ponti che sposò Sophia Loren.

Milik ha risposto minacciando la messa in mora della società per il mancato pagamento dello stipendio di ottobre. Stipendio che – scrive il Corsport – il Napoli ha tempo fino al 16 febbraio per pagare ma che nel frattempo è stato versato a tutti i calciatori del Napoli.