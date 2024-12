Conte chiede 3 giocatori per completare la rosa, ma 150 milioni dopo, De Laurentiis quanto potrà ancora investire?

Gazzetta: Visto che c’è un cartello, «lavori in corso» (cit. Conte), e che all’orizzonte c’è il mercato, tanto conviene approfittarne

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport fa il punto sulle necessità di mercato del Napoli di Conte. Più che altro sulle richieste che il tecnico ha ancora per sistemare la squadra

“Visto che c’è un cartello, «lavori in corso» (cit. Conte), e che all’orizzonte c’è il mercato, tanto conviene approfittarne: qualcosa va aggiunto, in questa ricostruzione che è partita a giugno scorso e ha i suoi tempi – apparentemente lunghi -ma un ritocchino di qua e uno di là servirebbero per accelerare questo processo di «modernizzazione» del Napoli. Ci sono voluti quasi centocinquanta milioni di euro per accontentare in lungo e in largo Antonio Conte, per fargli sentire la squadra sempre più sua: ma dopo aver smontato, tout court, l’opera di rifacimento dell’estate 2023, quella del post scudetto, e però aver tenuto quasi una dozzina di interpreti di quel capolavoro allestito da Luciano Spalletti, altro è rimasto da fare. In ordine sparso: al Napoli manca un difensore centrale che sappia starsene alle spalle di Rrahmani e di Buongiorno e ne garantisca identica solidità; servirebbe poi un centrocampista, di piede limpido, che dia pulizia al gioco; e per completarsi, un esterno difensivo, a sinistra, sarebbe graditissimo”.

Quattro figure, 3 giocatori soltanto per finire il lavoro di “modernizzazione” del Napoli, il problema, scrive ancora la Gazzetta è che De Laurentiis ha già investito 150 milioni in estate, ora quanto sarà disposto ad investire ancora?

“Ma 150 milioni dopo, De Laurentiis quanto potrà ancora investire?”

