Gazzetta: altra prova di immaturità del Napoli. Il grande capitano non si vede solo dai destri a giro

E’ il commento di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. L’Inter, ieri, ha scelto di aspettare il Napoli lasciandogli il possesso palla ed

“è stata aiutata da Insigne (espulso) e salvata da Handanovic, il migliore. Ha vinto con 2 tiri in porta, uno dal dischetto (Lukaku). Deve fare meglio di così per restare in quota”.

Il Napoli, continua,

“ci ha provato con coraggio e con buone idee (costruzione a 3), ma è come se si fosse accontentato di tenere il centro del ring invece di cercare il pugno del k.o. Leggerezza imperdonabile. Come quella di Insigne, espulso nel momento cruciale del match per una parolaccia. È in momenti del genere che riconosci il grande capitano. Non solo dai destri a giro. Dopo la sconfitta col Milan, un’altra prova d’immaturità per una squadra che potrebbe tutto”.