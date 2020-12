Crotone sulle ali di Messias, battuto 2-1 il Parma

La doppietta del brasiliano lancia i calabresi, che lasciano il fondo della classifica e conquistano la seconda vittoria stagionale. Kucka in gol per il Parma

Sarà un Natale di speranza, quello del Crotone, che trova la seconda vittoria stagionale e lascia momentaneamente l’ultimo posto in classifica, in attesa che scendano in campo Genoa e Torino. La squadra di Stroppa ha battuto il Parma grazie alle prodezze di Junior Messias, autore di una doppietta d’autore, con due gol segnati entrambi col piede debole, il destro.

La prima rete del brasiliano è da centravanti: riceve in area, si gira e trova il diagonale vincente. La seconda invece è puro genio, con un pallonetto da fuori area che beffa Sepe fuori dai pali. Gli emiliani accorciano grazie al colpo di testa su calcio d’angolo di Kucka nella ripresa, gli altri pericoli vengono tutti neutralizzati da Cordaz, il migliore subito dietro Messias.