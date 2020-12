Corsport: Milik ha fretta di trovare una nuova squadra, ma costa caro

La Juve non sembra più interessata, la Fiorentina ci pensa. Potrebbero aprirsi piste in Premier con il Newcastle, il West Ham o anche il Tottenham

La riunione a cui partecipano in questi giorni il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Juve Andrea Agnelli all’Hotel Four Season, ha lo scopo di chiudere gli ultimi dettagli per della struttura creata per la gestione e la commercializzazione dei diritti del calcio italiano. Ma, secondo il Corriere dello Sport, i due avranno sicuramente trovato il tempo per discutere di affari personali, quelli che potrebbero riguardare Arkadius Milik.

L’attaccante polacco è di sicuro tra gli interessi dei bianconeri, che però non hanno intenzione di sborsare un euro per un calciatore in scadenza di contratto. La soluzione dunque sarebbe rimandata all’estate. Dal suo canto però Milik non può restarsene seduto in tribuna per 6 mesi perdendo l’occasione di mettersi in luce per il prossimo Europeo.

La situazione però appare alquanto bloccata, nonostante l’incontro dei giorni scorsi con il procuratore del ragazzo. Milik ha fretta di trovare una nuova squadra, la Fiorentina al momento sarebbe interessata, ma costa caro.

De Laurentiis non ha in programma di fare ulteriori sconti sul prezzo del cartellino del polacco, avendone già fatto concedendo di scendere da 25 a 18 milioni

Anche la pista Premier potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni e potrebbero aprirsi le porte per il Newcastle, il West Ham o anche il Tottenham