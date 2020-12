Repubblica: Agnelli e De Laurentiis pensano di giocare Juve-Napoli il 13 febbraio

I due presidenti hanno approfittato dell’incontro di ieri a Firenze per parlare anche di una data per il recupero della gara. L’inversione di campo potrebbe essere una soluzione

Agnelli e De Laurentiis si sono incontrati ieri, approfittando della riunione in programma a Firenze per la commissione della Lega, di cui entrambi fanno parte, assieme a Roma, Bologna e Udinese e all’ad della Lega De Siervo, che sta trattando con il fondo d’investimento Cvc per la creazione della media company che dovrà gestire i diritti televisivi del calcio.

Era la prima volta dopo la chiusura della disputa sulla gara mai giocata il 4 ottobre e le due società, scrive Repubblica hanno fatto una “tregua” necessaria per un bene comune, dal momento che si sta scrivendo il futuro del calcio italiano.

Juve-Napoli va rigiocata e per farlo occorre trovare una data disponibile

Non era questa ovviamente la sede per decidere la data del recupero, ma le società stanno pensando ad una soluzione condivisa.

Una delle opzioni che appare probabile a questo punto è quella dell’inversione di campo

per la sfida del 13 febbraio, valida per la 22esima 22esima giornata di serie A: si giocherebbe allo Stadium e non al Diego Armando Maradona che ospiterebbe così il secondo appuntamento tra le due grandi rivali, come previsto dal calendario originale.