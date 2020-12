Corsera: Gomez, entro fine anno si decide il suo futuro. Il Napoli attende

Gli azzurri, insieme a Roma e Inter, sono interessati all’attaccante dell’Atalanta. Il Milan ha invece deciso di tirarsi indietro

Il calendario è fitto, fittissimo, per Juve e Napoli potrebbe arrivare a contare 10 partite nel solo mese di gennaio e per questo le squadre vogliono correre ai ripari nella sessione di mercato che sta per aprirsi.

Il Napoli sarà protagonista più per il mercato in uscita che per quello in ingresso considerando che ha un elevato numero di calciatori in esubero dalla scorsa sessione di mercato, scrive il Corriere della Sera, partendo dall’interesse della Juve per Milik e Llorente.

Entro la fine dell’anno è previsto però il summit per capire quale sarà il futuro del Papu Gomez, oramai in piena crisi con l’Atalanta, ed è quello l’unico obiettivo per cui il Napoli, al momento, resta alla finestra insieme a Inter e Roma. Il Milan ha invece deciso di desistere.