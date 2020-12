Gasperini-Gomez, prove di chiarimento in casa Atalanta

Lo scrive Sky Sport: la cessione è ancora l’ipotesi più probabile ma non è da escludere una permanenza dell’argentino. Tutti gli scenari sono aperti

L’Atalanta sta cercando di sanare la frattura tra Gasperini e Gomez: è quanto riporta Sky Sport, che sottolinea come comunque sia più probabile la cessione del giocatore.

Le acque tra Gomez, Gasperini e la società sembrano essersi calmate, tanto che si proverà a ricucire lo strappo. Al momento, però, lo scenario più plausibile porta a un addio del Papu. Se l’Atalanta continuerà a fare una valutazione del suo cartellino tra gli 8 e i 12 milioni di euro è difficile pensare a un futuro ancora in Serie A, anche perché il Papu – in scadenza nel 2022 – guadagna tre milioni di euro a stagione. Tutti gli scenari sono aperti tanto che al momento non si può escludere nemmeno una permanenza dell’argentino a Bergamo.