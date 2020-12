Cormezz: Campania, 75% di adesioni al vaccino da parte del personale sanitario

In pochi giorni è stato raggiunto il tetto del 75 per cento di adesioni alla piattaforma regionale che connette le registrazioni di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Campania : infermieri, medici, operatori socio-sanitari e tutti i lavoratori del comparto in grande maggioranza hanno manifestato la chiara volontà di sottoporsi alla prima somministrazione del vaccino anti Covid della Pfizer.

Le adesioni saranno raccolte fino al giorno prima dell’inizio del programma vaccinale che potrebbe partire subito dopo Natale

Si attende il rapido via libera anche per l’altro vaccino di Moderna da parte dell’agenzia europea Ema che dovrà pronunciarsi entro il 6 gennaio. Pure in questo caso si tratterebbe di attrezzarsi in tempi veloci per la distribuzione