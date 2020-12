Conte: “Partita molto tattica tra squadre che si sono rispettate molto, i tre punti valgono doppio”

A Sky: “Gattuso ha ragione a dire che l’abbiamo imbruttita perché avevamo studiato una strategia sia noi che loro per rendere sterili gli attacchi. Portare a casa partite così è importante per una crescita a livello mentale”

Ai microfoni di Sky, nel post-partita di Inter-Napoli, il tecnico nerazzurro Antonio Conte.

In stagione vi mancavano vittorie così sofferte?

“Sì, può fare bene. Non era una partita facile. Il Napoli è un’ottima squadra, la partita è stata molto tattica, ci siamo rispettati molto. Non è stata una partita bellissima, ma questi sono punti importanti, con un’antagonista, una squadra ambiziosa come il Napoli, valgono sicuramente il doppio”.

Quanto non ti è piaciuto il finale? Non aver gestito bene la superiorità?

“E’ inevitabile che la squadra sentiva l’importanza della partita, il peso, sapevamo che vincere non sarebbe stato facile, è venuto il braccino del tennista che cerca di conservare il risultato. Portare a casa partite così è importante per una crescita a livello mentale. La squadra deve anche imparare a soffrire e a vivere situazioni così, anche se preferiremmo non soffrire tanto”.

Gattuso ha detto che l’avete fatta diventare brutta perché troppo tattica.

“Sono partite che sono difficili, perché la puoi vincere ma anche perdere, come può accadere, perché il Napoli, ripeto, è un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Forse ha ragione a dire che l’abbiamo imbruttita perché c’era grandissimo rispetto e venivamo da partite giocate nella stagione scorsa, sia in campionato che in Coppa Italia, eravamo abbastanza preparati, avevamo studiato una strategia sia noi che loro per rendere sterili gli attacchi. Solo verso la fine abbiamo creato qualcosa. Ma queste sono partite che devi vincere e se ci riesci le metti in saccoccia e sei contento”.

Accettare il giro palla del Napoli, soprattutto nel secondo tempo, è stato anche strategico? Avete fatto fatica a ripartire su Lukaku?

“La strategia, sia nostra che loro, ma più loro, era di abbassarsi e coprire tutti gli spazi nella propria metà campo, poi rubando palla ripartire. Noi abbiamo provato ad andarli a prendere abbastanza alti, ma sono stati bravi con giocate che sono state preparate. C’è stata volontà di stare più bassi e concedere meno spazi e questa situazione ha pagato, anche se alla fine, sul palo, siamo stati anche un po’ fortunati”.