Mancini positivo al coronavirus (nun sputa’ ‘ncielo…)

Al ct della Nazionale auguriamo la piena e completa guarigione, nella speranza che in questo periodo si renda conto delle baggianate che ci ha propinato

Roberto Mancini è positivo al coronavirus. Il ct della Nazionale di calcio, che nelle scorse settimane si è distinto per posizioni sul filo del negazionismo, con la pubblicazione di vignette di dubbio gusto, ha purtroppo contratto il virus. Siamo certi che non sarà stato contagiato guardando i tg. La Figc fa sapere che Mancini è asintomatico ed è in isolamento presso la propria abitazione.

Come capitato ad altre persone che avevano assunto posizioni scettiche, come ad esempio Trump e Boris Johnson, anche Mancini è risultato positivo. Ovviamente al ct della Nazionale auguriamo una rapida e piena guarigione, nella speranza che questo periodo possa servire a fargli comprendere quante baggianate ha potuto dire solamente grazie al ruolo che ricopre.