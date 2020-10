La vergogna di avere un ct come Mancini

Dopo aver ostentato la propria ignoranza in materia di Covid, pubblica su Instagram una vignetta negazionista. Facendosi così beffe degli italiani in questa emergenza

Mentre in Italia e in Europa la popolazione si sta confrontando con la tragedia del coronavirus, con governi e amministrazioni costretti a decisioni da tempi di guerra come il coprifuoco e la chiusura delle scuole, oltre alla conversione degli ospedali, siamo costretti a subire la prepotenza del calcio che impone la propria presenza anche a scapito della salute pubblica.

In Italia il danno è doppio. A un calcio protervo, incredibilmente lasciato libero di contagiare, si aggiunge la iattura di avere come commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che da sempre – approfittando del proprio ruolo e dello spazio che incredibilmente gli concedono i media – ostenta la propria ignoranza con teorie al limite del negazionismo.

L’ultima sortita è la vignetta pubblicata sul suo Instagram, nelle storie. Con un malato cui viene chiesto: come ti sei ammalato? E lui risponde: guardando i tg. Definirlo vergognoso è il minimo.

In un Paese minimamente civile, Mancini sarebbe immediatamente sollevato dall’incarico. Dubitiamo che avverrà. Quel che è certo è che al calcio la palma per l’interprete più ignominioso di questa pandemia, non la toglie nessuno.