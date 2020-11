Conte: “Contro l’Inter c’è un accanimento che rende difficile la vita ai calciatori”

Nel post partita di Sassuolo-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

Quanto è importante questa vittoria?

Ha cambiato qualcosa nella testa dei giocatori?

La sensazione è stata che la squadra copriva in maniera più ordinata.

E’ stata la prestazione migliore della stagione.

Quando una squadra viene a San Siro tende a chiudersi molto. In partite come oggi invece l’Inter può sprigionare le sue forze.

“Le partite cambiano, non c’è sempre lo stesso spartito, bisogna essere bravi ad adeguarci a qualsiasi tipo di situazione. Oggi era una partita preparata e studiata nella giusta maniera, complimenti ai calciatori perché non è semplice all’Inter, in generale. Non è semplice niente. L’Inter è una squadra dove non si vede l’ora di buttare negatività su tutta la situazione e su tutto l’ambiente. Dobbiamo essere bravi e pensare a noi stessi, a continuare a lavorare e sapere che c’è gente che non vede l’ora di buttare non dico cosa su di noi. Di squadre ne ho allenate, ma vedere questo accanimento attorno all’Inter rende difficile al calciatore di dare il meglio. Ma loro sono bravi e noi siamo un fronte unico, alcune situazioni ci devono dare ancora più forza”.