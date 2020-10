Spadafora ce l’ha con le squadre (la Juventus) che hanno fatto le furbe con la bolla

Le frasi del ministro alla vigilia del giudice sportivo. Chiede alla Lega di mettersi d’accordo per regole più stringenti, perché se il Protocollo finisce sul tavolo del Cts…

Alla vigilia della decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli il ministro Spadafora si aspetta saggezza. Lo ha detto all’uscita del Coni dove si è tenuta la presentazione del libro della calciatrice Sara Gama. Il ministro dello Sport ha detto che il protocollo è valido ma deve essere applicato.

Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso, senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato , ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti.

Ha poi ulteriormente esplicitato il pensiero:

Abbiamo un protocollo che secondo me è valido, ma è valido se viene rispettato e nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto pienamente e lo hanno fatto rispettare ai loro calciatori. Queste sono le condizioni minime che abbiamo concordato con Lega e Figc per poter ripartire con il campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori”.