Spadafora: «Juve-Napoli? Qualche società di calcio ha cercato escamotage»

Il ministro Vincenzo Spadafora si è espresso su Juventus-Napoli e sul verdetto del giudice sportivo che è atteso per domani.

ha detto Spadafora al Coni a margine della presentazione del libro di Sara Gama (“La mia vita dietro a un pallone”).

Una decisione che potrebbe fare giurisprudenza? Non c’è dubbio, infatti sto attendendo anche io, ma non mi sembra il caso di esprimere un commento a riguardo 24 ore prima. Se le regole vengono rispettate in modo rigoroso, senza cercare escamotage come qualche società di calcio ha cercato, ce la possiamo cavare e vedere i campionati di tutte le discipline sportive andare avanti.

Intanto auguro a tutti di poter stare bene il prima possibile – ha aggiunto il ministro parlando dei casi di positività -. La situazione mi preoccupa il giusto, nel senso che noi abbiamo un protocollo che secondo me è valido, ma è valido se viene rispettato e nelle settimane scorse abbiamo visto che non tutte le società lo hanno fatto pienamente e lo hanno fatto rispettare ai loro calciatori. Queste sono le condizioni minime che abbiamo concordato con Lega e Figc per poter ripartire con il campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori. Nonostante l’aumento dei contagi, la situazione è ancora sotto controllo”.