Scozia-Inghilterra under 19 è il primo caso di partita interrotta per Covid

L’arbitro dell’amichevole, informato della positività di un membro degli staff, ha fischiato la fine al 43′ sul risultato di 3-1

La partita tra le rappresentative under 19 di Scozia e Inghilterra è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. Non annullata, non rinviata: sospesa al 43′ del primo tempo sul risultato di 3-1

L’amichevole internazionale al St George’s Park a, iniziata alle 14, è stata fermata dall’arbitro è stato informato che un membro dello staff di una delle due squadre era risultato positivo.

Secondo i quotidiani scozzesi l’arbitro non ci ha pensato su due volte e ha interrotto la partita per evitare ulteriori contatti tra i giocatori in campo, ormai a rischio contagio.

England U19s v Scotland U19s abandoned. Eng 3-1 up at half-time and players waiting to go out…. Players told a Covid test result of one of the backroom staff was revealed during match, causing cancellation — Mike McGrath (@mcgrathmike) October 8, 2020

Nella squadra inglese giocano giocatori di Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Aston Villa e Leeds United.