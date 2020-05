Celtic campione di Scozia. Campionato chiuso in anticipo

La Scozia segue Francia, Olanda e Belgio. Mentre sono ancora in ballo i campionati di calcio di Spagna, Italia e Inghilterra

Celtic campione di Scozia. Mentre il partito del calcio festeggia la ripartenza della Bundesliga e il successo degli ascolti televisivi, in Scozia hanno deciso di chiudere la stagione e quindi di seguire l’esempio di Olanda, Francia e Belgio. Restano in ballo soprattutto Spagna Italia e Inghilterra.

La Federazione ha proclamato il Celtic campione di Scozia. E ha sancito la retrocessione degli Hearts.

Anche in Scozia hanno seguito il parametro della classifica media visto che non tutte avevano giocato lo stesso numero di partite. Il Celtic era comunque nettamente in vantaggio in classifica rispetto agli storici rivali dei Rangers.