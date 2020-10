Si aggiungono a Bastoni e Skriniar. Per fortuna l’Inter non ha seguito il protocollo e non sono in bolla. Alla ripresa il derby (il Milan ha Ibra positivo)

Positivi anche Nainggolan e Gagliardini: l’Inter è il nuovo Genoa?

Il cluster Inter continua a mietere vittime. Positivi anche Gagliardini e Nainggolan. Che vanno ad aggiungersi a Bastoni e Skriniar. La situazione nel club nerazzurro comincia a essere pericolosa. Per ora, per fortuna, pare che l’Inter non stia seguendo il protocollo e quindi i superstiti alle Nazionali stanno tornando a casa. Altrimenti, come spiegato dall’infettivologo Galli, il contagio si diffonderebbe.

Alla ripresa ci sarà il derby di Milano e il Milan ha ancora Duarte e Ibrahimovic positivi.