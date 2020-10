Gazzetta: Inter, Lautaro battibecca con Eriksen e Lukaku. Furioso con Bastoni

Ieri l’Inter ha vinto sul Genoa con gol di Lukaku e D’Ambrosio. La squadra di Conte non portava a casa una vittoria da un mese. Ad essere apparso l’ombra di se stesso, tra i nerazzurri, scrive la Gazzetta dello Sport, è stato Lautaro. Di lui la rosea racconta soprattutto il nervosismo.

“Conte spera di ritrovarlo con l’energia di sempre e, magari, un po’ più tranquillo: l’argentino ha passato parte del primo tempo a battibeccare con Eriksen e pure con Romelu, poi al momento del cambio è arrivata la scenata teatrale. Il tecnico non se n’era neanche accorto: «Lautaro ha giocato per la squadra come sempre, con lui ho un ottimo rapporto e il suo palo in Coppa trema ancora – ha detto Conte -. L’episodio alla fine me lo hanno riferito, ma non ce l’aveva con me: o era arrabbiato per la sua prestazione o con un compagno. Comunque, sono professionisti e quando finisce la partita sono più amici di prima». L’oggetto della furia era Bastoni: poco prima del cambio, il difensore aveva sbagliato un lancio che avrebbe aperto le acque per Martinez. Abbandonando il campo le lingue dei due non sono rimaste a freno”.